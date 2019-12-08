Ростуризм назвал Белокуриху лучшим горнолыжным курортом для новичков

Ростуризм назвал лучшие горнолыжные курорты России для начинающих и опытных лыжников. В список также попали спуски, которые подойдут для семейного отдыха.
Новичкам специалисты Ростуризма рекомендуют курорт Шерегеш в Кемеровской области, где находится большое количество учебных склонов и трасс. Кроме того, для начинающих в ведомстве советуют курорты на Эльбрусе (Кабардино-Балкария) и в Белокурихе (Алтайский край).
Профессионалам рекомендуют курорт Чегет в Кабардино-Балкарии, где находятся самые сложные в России трассы. Также для опытных лыжников эксперты выделяют курорты в Мурманской и Сахалинской областях.
Для семейного отдыха в Ростуризме советуют курорты Сочи (Краснодарский край), Архыз (Карачаево-Черкесия) и Манжерок (Республика Алтай). Там есть учебные трассы для детей, детские горнолыжные школы, можно взять напрокат детский инвентарь.
Отметим, что в декабре в Белокурихе открылся новый горнолыжный комплекс "Мишина Гора".
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