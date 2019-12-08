Диетолог объяснил сезонную депрессивность россиян

Директор Самарского НИИ диетологии и диетотерапии Михаил Гинзбург объяснил сезонную депрессивность жителей России недостатком витамина D в организме, пишет "Лента".
Из-за нехватки этого витамина в организме возрастает уровень тревоги и раздражительности, что провоцирует возникновение депрессии. Также специалист отметил, что россияне постоянно пытаются найти объяснение своему плохому настроению, но поскольку находят его не там, где нужно, то избавиться от проблемы не получается.
Количество витамина D в организме зависит от того, сколько солнечных дней в году. Восполнить недостаток можно употреблением продуктов, в которых содержится полезный элемент. В частности диетолог посоветовал употреблять не менее трех порций рыбы в неделю.
Комментарии
Я такой фигни не говорил.