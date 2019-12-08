Самый популярный алкогольный напиток у россиян - не шампанское

Сервис по поиску и выбору товаров в интернете Rate&Goods провел исследование и выяснил, что россияне к новому году покупают больше пива, чем вина и шампанского, а водка даже не входит в тройку самых популярных напитков, сообщают "РИА Новости".
"Шампанское - традиционно новогодний напиток: мы видим его на открытках и подарочных упаковках, и главный ритуал по исполнению новогоднего желания тоже связан с ним", — говорится в исследовании. Тем не менее, этот напиток оказался только на втором месте рейтинга.
33,97% от общего количества новогоднего алкоголя составляет пиво, 14.93% — шампанское, а вино — 12,53%. Общий объем покупок алкоголя в новогодние праздники вырастает на 137% от среднегодового значения.
Комментарии
Русские испокон веков пили только пиво и квас!!!
при чем пиво это не современный бир! это иностранцы назвали свой спиртосодержащий бир нашим словом Пиво. помните это когда подносите ко рту спиртное пойло!