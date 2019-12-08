Читинские спасатели вызволили вмерзшую в лед собаку

Во время патруля прибрежной зоны спасатели заметили пса, который хвостом и лапами вмерз в лед. Животное, оказавшееся в беде, поспешили спасти, сообщает ГУ "Забайкалпожспас".
С помощью имеющихся инструментов специалисты вызволили животное из ледяного плена и отправили на берег. Там собаку накормили, согрели, а затем отпустили, убедившись, что ее жизни ничего не угрожает.
"На суше собака была согрета в помещении и накормлена. После того как спасатели убедились, что жизни собаки ничего не угрожает, она была отпущена", – говорится в сообщении пресс-службы ГУ "Забайкалпожспас".
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