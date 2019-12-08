Пьяный сын генерала МВД сбил группу школьников в Нижнем Новгороде

В Нижнем Новгороде произошло ДТП с участием четырех автомобилей, один из которых выехал на тротуар и сбил группу школьников, сообщает портал nn.ru.
Дети в сопровождении педагогов и мамы одного из учеников шли классом в театр, когда произошла авария. Девять детей и оба учителя пострадали. Мама школьника, которая сопровождала группу, погибла.
Сообщается, что за рулем автомобиля Toyota, который спровоцировал ДТП, находился 43-летний сын генерал-майора МВД Александра Пильганова. Сам автомобиль зарегистрирован на полицейского, но управлял им его родственник. Ранее мужчина лишался водительских прав, а также неоднократно привлекался к административной ответственности за превышение скорости.
В отношении виновника аварии возбуждено уголовное дело. В ближайшее время ему будет избрана мера пресечения.
Комментарии
школьники пьяными поди были все
8.12.2019 18:03
месный
Не удивлюсь, если они сами еще и бросились под колеса...
а сынок окажется неизлечимо больным
Как бы то ни было, 86% населения страны должны устраивать подобные ситуации.