Первые случаи заражения гриппом зафиксированы в Алтайском крае

Два случая появления гриппа B зафиксированы в Алтайском крае, сообщает Роспотребнадзор.
Всего, за прошедшую неделю, 18,4 тысячи жителей заболели ОРВИ. 75,3% от этого числа — дети до 14 лет.
Специалисты отмечают преимущественную циркуляцию вирусов не гриппозной этиологии, при этом, зафиксированы два случая заражения гриппом.
В крае продолжается вакцинация взрослого населения. Она проводится бесплатно в медицинских учреждениях края. Всего за счет федерального бюджета против гриппа привито более одного миллиона человек. Это примерно 46,2% от всего населения.
Роспотребнадзор рекомендует соблюдать меры личной профилактики, чтобы избежать заражения.
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