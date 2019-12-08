Петербуржец продает бракованную двухрублевую монету за миллиард

Житель Санкт-Петербурга выставил на продажу монету номиналом два рубля с редким браком – поворота аверса относительно реверса – ровно на 90 градусов, пишет Life. Стоимость необычного лота он оценил в миллиард рублей.
Автор объявления написал, что такой артефакт подойдет тем, у кого есть лишний миллиард и большое желание "удивить партнеров по бизнесу". Также мужчина опубликовал фрагмент переписки, из которой следует, что он серьезно намерен получить за монету круглую сумму.
Сообщается, что он уже отклонил предложения о покупке за 10 или 50 тысяч рублей и отказался от обмена лота на квартиру "в центре Москвы" площадью 150 кв.м.
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