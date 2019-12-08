Житель Алтайского края лишился денег при продаже аккаунта в компьютерной игре

Житель Камня-на-Оби стал жертвой мошенников, когда пытался продать свой аккаунт в онлайн-игре, сообщают "Каменские известия".
Осенью 2018 года он зарегистрировался на сайте одной из популярных онлайн-игр и играл в нее около года. После этого потерпевший решил продать свой аккаунт за 25000 рублей другому пользователю этой игры.
После длительной переписки с потенциальным покупателем, игрок стал жертвой мошенников. Он сам перевел 15 тысяч рублей на счет, нужные якобы для пополнения баланса счета продавца для перевода денег без комиссии.
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