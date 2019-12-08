Жириновский обвинил Ельцина "в самом страшном преступлении в истории России"

Владимир Жириновский назвал подписание Беловежского соглашения, которое констатировало ликвидацию СССР, "самым страшным преступлением в России", пишут "Известия".
По его мнению, руководители России, Белоруссии и Украины – Борис Ельцин, Леонид Кравчук и Станислав Шушкевич – не имели полномочий упразднять Советский Союз.
"Для этого не было никаких оснований: ни моральных, ни экономических. Ведь в истории человечества хоть и было немало военных и государственных переворотов, но никто никогда не распускал страну", – написал Жириновский.
Политик считает события 1991 года "захватом власти", который "привел к насилию, огромному числу жертв и разрушений".
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