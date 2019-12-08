Омский депутат решил проблему незаконной свалки с помощью бездомных

Омский депутат Дмитрий Петренко снабдил бомжей GPS-трекерами, чтобы исследовать местный полигон ТБО, сообщает omsk-inform.ru.
С помощью маячков, которые были установлены на бездомных, занимающихся сортировкой мусора, депутат пришел к выводу, что мусор валят на луга и в лес.
"Я три дня следил за Ленинским полигоном – туда продолжают возить мусор. Я снял видео. Охранник обещал мне камеру сломать. Я получил карту зонирования и точно знаю, где участок Л7. Я нашел точки, где бомжи занимаются сортировкой. Снабдил их GPS-трекерами, и они мне обрисовали территорию полигона. Там куча мусора лежит на землях естественного ландшафта. Я готов за это ответить. Если муниципальный земельный контроль не готов контролировать использование земель, то это коррупция в чистом виде", – сказал Петренко.
Он отметил сразу несколько нарушений на полигоне, который будет функционировать до 1 марта 2020 года.
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