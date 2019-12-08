Житель Кулунды отдал мошенникам 135 тысяч рублей, опасаясь за свою карту

Житель Кулунды попался на уловки мошенников, которым сообщил код из СМС от банка, сообщает МВД.
Накануне мужчине позвонил неизвестный и представился сотрудником финансовой организации. Он рассказал, что со счета клиента якобы был совершен платеж на сумму 90 тысяч рублей в одном из магазинов бытовой техники в городе Новосибирске. Владелец карты пояснил, что никаких платежей не совершал. Тогда мошенник рассказал мужчине, как вернуть потраченные средства и потребовал срочно назвать код из СМС-сообщения, которое придет ему на телефон.
Потерпевший посчитал, что действительно разговаривает с представителем банка и назвал комбинацию цифр. После этого с его счета списалось 135 тысяч рублей.
Сотрудники полиции напоминают, что при поступлении такого звонка не следует действовать под диктовку неизвестного, тем более никому не сообщайте свои данные, информацию с банковской карты, поступившие коды. Позвоните на горячую линию банка или обратитесь в ближайшее отделение.
Комментарии