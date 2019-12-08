Барнаульцы обеспокоены опасным домом в центре города

Дом № 165 на проспекте Ленина представляет опасность для жизни и здоровья барнаульцев.
Очевидцы в сообществе Barnaul22 рассказали, что со здания постоянно сходит снег и висят куски льда. Кроме того, на крыше расположена металлическая конструкция, которая вместе с ходом снега может рухнуть на тротуар.
По словам жильцов, в управляющей компании на жалобы отвечают, что все знают, но никаких мер принято не было.
Горожане просят обратить внимание на проблему до того, как кто-нибудь пострадает.
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