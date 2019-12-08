Ученые выявили три этапа старения человека

Американские ученые провели анализ белков плазмы крови более четырех тысяч человек в возрасте от 18 до 95 лет и выявили нелинейные изменения в их структуре, которые зависели от возраста испытуемых, сообщает РБК.
Исследование указывает на тот факт, что физиологическое старение происходит неравномерно, а по непредсказуемой траектории с тремя переломными моментами в жизни человека. Ученые пришли к выводу, что основные изменения в белках плазмы крови происходят в 34 года, 60 и 78 лет. Такое деление объясняется сдвигами в белках жидкой части крови, которые происходят в организме человека в определенном возрасте.
Кроме того, специалисты отметили, что мужчины и женщины стареют по-разному.
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