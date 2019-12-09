Волна минирований: несколько российских учебных заведения эвакуировали из-за бомбы

Несколько российских учебных заведений эвакуировали из-за сообщений о минировании. Под волну "сообщений о бомбе" попали Хабаровск, Владивосток, Биробиджан и Уссурийск.
"В Хабаровске эвакуировано в общей сложности девять школ. Звонки были анонимными. Выведено 7032 школьника", – пишет ТАСС.
Полиция проверила несколько заведений, взрывных устройств не обнаружено.
Звонки о заложенных взрывных устройствах поступили и в шесть школ и два колледжа Биробиджана. По словам полиции, утром, когда в учреждениях начался учебных процесс, в правоохранительные органы поступили сообщения о заложенных взрывных устройствах.
На местах, куда поступили сообщения, работают экстренные службы. Никто не пострадал.
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