Сын певицы Валерии попал в ДТП, когда ехал к маме на концерт

Сын Валерии Арсений Шульгин попал в ДТП на трассе М-11 между Санкт-Петербургом и Москвой. Все живы, но получили травмы. Как сообщает сам парень в своем Instagram, у него разбита губа, которую зашили врачи, у девушки сломана рука.
Они направлялись в северную столицу, чтобы сделать Валерии сюрприз. Подъезжая к Санкт-Петербургу, автомобиль занесло, и он врезался в металлическую опору. По словам Арсения, скорость была небольшая. Причиной ДТП стали погодные условия, слякоть на дороге.
Валерия в интервью 78.ru сказала, что "больше таких сюрпризов лучше не делать".
"Стресс для всех колоссальный и урок – без большой надобности такие расстояния лучше не преодолевать", – отметила она.
По версии ГИБДД, 21-летняя девушка – водитель автомобиля марки Mercedes –неправильно выбрала скоростной режим и врезалась в силовое ограждение.
Комментарии
Зачем нам это новость?
Даже , если бы с ними что то случилось, нам пофиг.
Нам пофиг сын это или лочь какой то там певички.
эта новость для месных -
типа поорать с утра- баба за рулем к аварии