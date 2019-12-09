Взыскивать часть пенсии за долги могут запретить в России

С пенсии россиян могут официально запретить взыскивать долги. Соответствующий законопроект подготовили в Минэкономразвития России.
В пояснительной записке к проекту указано, что граждане России имеют право на социальное обеспечение и пенсии. Взыскивать долги с пенсии противоречит этому конституционному праву.
"Однако авторы законопроекта все же оставляют возможность взыскивать из пенсии отдельные виды долгов – например, задолженность по ЖКХ, а также обязательства по возмещению ущерба после совершения преступления, по уплате административного и судебного штрафа", – пишет "Российская газета".
В этом случае важно будет учесть, что нельзя будет взыскать с минимальной пенсии, установленной на уровне прожиточного минимума пенсионера в конкретном регионе.
"Таким образом у пенсионера все равно останется прожиточный минимум – даже если у него есть долги по ЖКХ. Также должен оставаться прожиточный минимум и от зарплаты после взыскания долгов", – пишут авторы законопроекта.
На сегодняшний момент с пенсии россиян могут быть удержаны различные долги, в том числе банковские задолженности, коммунальные платежи, штрафы.
Комментарии