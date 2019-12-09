Сибирский чиновник попал под машину, когда спасал щенка с дороги

Глава Бейского района Республики Хакасия Иннокентий Стряпков попал под машину, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на правительство республики.
Инцидент произошел в ночь на 8 декабря на трассе Саяногорск – Калы-Бея. Чиновник увидел на проезжей части щенка и вышел, чтобы убрать собаку с дороги. В этот момент его сбил автомобиль, следующий в попутном направлении.
Стряпков был госпитализирован с сотрясением мозга и травмой головы. Врачи оценивают его состояние как удовлетворительное.
Отмечается, что все участники инцидента были трезвы. Подробности происшествия уточняются.
Комментарии
скидываться на лечение надо?
Уважуха мужику!