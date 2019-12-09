Доктор Мясников назвал опасный для детского здоровья продукт

Врач и телеведущий Александр Мясников назвал сладкую газировку самым опасным продуктом для детского организма.
По его словам, употребление таких напитков может подорвать здоровье на долгое время вперед. Доктор заверил, что сладкая газировка закладывает основы для болезней в будущем и может стать причиной остеопороза – заболевания, при котором поражаются соединительные ткани.
Мясников предупредил, что употребление таких напитков в возрасте 11-13 лет, когда идет набор костной массы, грозит остеопорозом, разжижением и разрежением костей после 45 лет.
"Мы теряем костную массу с одинаковой скоростью, но с разных исходных показателей. Поэтому чем больше костной массы мы набрали, тем меньше наши кости пострадают через 30-40 лет. Если ты не набрал костную массу, конечно, будешь потом ходить сгорбленный", – рассказал он на YouTube-канале "Мысли TV".
Комментарии
Очень умный доктор, прекрасно ный специалист