Как к Вассерману относятся родные с Украины и где сыграть с ним в "Что? Где? Когда?"

9 декабря отмечает свой 67-й день рождения известный российский эрудит, телеведущий, публицист, участник интеллектуальных игр Анатолий Вассерман. Накануне этой даты журналист amic.ru Андрей Магас связался с ним и задал несколько вопросов.

Украинская родня не отреклась

– Анатолий Александрович, как вы обычно отмечаете свои дни рождения и будет ли нынешнее торжество отличаться от предыдущих?

– По-разному отмечаю. Но чаще всего приглашаю гостей туда, где позволяют обстоятельства и где можно разместить всех тех, кто обычно присутствует на торжествах. Часто я приглашаю гостей в какой-нибудь просторный и уютный ресторан, но в этом году мы соберемся непосредственно у меня дома – главное, что условия позволяют собрать всех родных и самых близких людей, коих у меня, к счастью, довольно много.

– Многие из ваших родственников живут на Украине, отношения с которой сегодня у России натянутые.

– Да, к сожалению, в настоящее время я не могу туда ездить и некоторых из родственников действительно не видел уже несколько лет. Ездить не могу по решению украинских властей, а не по моей собственной инициативе.

– После начала вооруженного украинского конфликта многие жители России стали сообщать, что их родственники на Украине едва ли не отреклись от них. Ваша украинская родня будет поздравлять с днем рождения, учитывая характер и направленность ваших выступлений в СМИ по украинскому вопросу?

– Конечно будет. Просто мне удается не смешивать довольно насыщенную общественную, публицистическую деятельность и личные взаимоотношения, в отличие, скажем, от товарища Ульянова-Ленина, у которого в жизни данные обстоятельства были сильно переплетены. Так что в этом плане у меня никаких особых сложностей нет.

Политическое консультирование – вчерашний день

– В СМИ вас обычно позиционируют как политического консультанта. Не откроете секрет, с политиками какого направления вы работаете?

– Это представление моей персоны уже устарело, хотя было актуально какой-то период времени. Но дело в том, что примерно лет восемь я уже как отошел от политического консультирования как основного заработка. Последние годы я высказываю свои мысли вполне открыто – публикую материалы в различных СМИ и в собственном блоге, а также веду телевизионные рубрики. И заверяю, что меня такое положение вполне устраивает, потому что в плане зарабатывания денег это приносит мне куда больший доход, чем прежде.

– Кстати, о вашем блоге. Вы по-прежнему сохраняете верность такой блог-платформе, как Livejournal – "Живой журнал". Этот вид блогов некогда был весьма распространен, но в настоящее время многие эксперты, общественные и политические деятели предпочитают страницы в социальных сетях. Ваша привязанность к ЖЖ – отражение некоего консерватизма в пристрастиях?

– Отнюдь. Во-первых, у меня просто физически не хватает времени вести блоги сразу на нескольких площадках. Во-вторых, мой блог в "Живом журнале" я использую не столько для донесения своих мыслей и анализа событий (для этого мне вполне хватает тем для статей и телевизионных рубрик, где меня в выборе тем особенно не ограничивают), сколько для того, чтобы познакомить читателей с теми материалами, которые я прочитал. Посетители моего ЖЖ, видимо, заметили, что там в основном присутствуют ссылки на публикации других авторов. Я проанализировал возможности разных форматов для блогов и пришел к выводу, что наилучшей из них, дающий возможность для содержательной дискуссии, остается именно Livejournal. Именно эта площадка позволяет в полной мере дискутировать, отслеживать содержание дискуссии. Ведь мне важно не только выразить свое мнение по тому или иному вопросу, но и наблюдать за развитием дискуссии на интересующую тему. Это дает возможность для крайне полезных выводов.

Не вписался в формат телеигры

– Вы постоянный участник интеллектуальных игр, вы прекрасно знакомы со многими игроками "Что? Где? Когда?", но почему вы не принимаете участия в ней, хотя прежде несколько раз появлялись там за игровым столом?

– Могу сказать, что в спортивном формате я довольно активно играю в "Что? Где? Когда?". И сейчас я нахожусь в городе Калуге, где проходит традиционный фестиваль интеллектуальных игр "Гостиный двор". И наша команда по играм в "Что? Где? Когда?" принимает в нем участие. Так что эта игра мне очень близка. Что касается игры в телевизионном формате, то я действительно несколько раз принимал в них участие, но потом понял, что для телевидения необходим соответствующий стиль поведения. Это нужно для лучшей режиссуры программы, ведь это не только интеллектуальная игра, но еще и телепередача. У меня не было никаких конфликтных ситуаций, ничего такого. Просто я сам проанализировал свое участие в телевизионных играх и пришел к данным выводам. Поэтому с определенного времени я остаюсь в игре "Что? Где? Когда?" в ее спортивном варианте, в котором участвую довольно активно.

– Есть ли в вашей жизни какие-то воспоминания или ассоциации, каким-то образом связанные с Алтайским краем?

– Нет, к сожалению. Не могу припомнить ничего. Все-таки следует заметить, что наша жизнь настолько широка и многогранна и охватить географически многие направления просто невозможно. Как и широта кругозора, какой бы они ни была, тоже не может распространиться на все территории, даже если они и могут представлять большой интерес.

Любопытные факты из жизни Анатолия Вассермана

Спиртное употребляет "крайне умеренно", поскольку алкоголь, по его словам, "снижает скорость реакции".

Является большим поклонником "интеллектуальных пиратов", крайне негативно относится к копирайту.

В популярном телешоу "Кто хочет стать миллионером?" выигрывал более миллиона рублей, однако не смог ответить на вопрос о творчестве Пэрис Хилтон.

Коллекционирует страйкбольное оружие, хотя ни в страйкбол, ни в пейнтбол ни разу в жизни не играл.

Масса знаменитого жилета Вассермана – 7 кг.

Справка. Анатолий Вассерман родился 9 декабря 1952 года в Одессе. Окончил Одесский технологический институт холодильной промышленности по специальности "инженер-теплофизик". До 1995 года работал программистом на одесских предприятиях. С 1991 года публикует свои материалы в различных СМИ. С сентября 1995 года был политконсультантом в группе Нурали Латыпова – также участника телевизионных интеллектуальных игр. В 1994 году баллотировался в Верховную раду Украины и занял второе место в округе. В 2008-2010 годах был шеф-редактором журнала "Идея Икс".

На телевидении впервые появился в 1989 году в игре "Что? Где? Когда?" в команде Нурали Латыпова. Затем – в телеигре "Брэйн-ринг" в команде Виктора Мороховского. Одержал более 20 побед в телевизионной "Своей игре". Регулярно появляется в различных телешоу. Вел телепрограммы на НТВ, ТВ "Столица". Ведет телевизионные рубрики "Открытым текстом" на телеканале РЕН ТВ и IZ.RU.

В 2016 году получил российское гражданство. Убежден, что "Украина – часть России", а "независимая Украина опасна для всех своих граждан".