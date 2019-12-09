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От крещения до воскрешения. Симулятор Иисуса Христа появится в Steam

, ИА "Амител"
Разработчики опубликовали первый трейлер игры
Скриншот из трейлера

Скриншот из трейлера

Польское издательство PlayWay опубликовало трейлер игры I am Jesus Christ ("Я Иисус Христос"), которая выйдет в Steam.

Дебютный проект студии-разработчика SimulaM станет серьезным симулятором, в ходе которого игроку предстоит пройти весь путь Иисуса, описанный в Новом Завете. При этом на пути будут встречаться знакомые всем личности и ситуации.

Основная "фишка" игры – возможность творить чудеса. Игрок получит возможность исцелять больных, крафтить рыбу для рыбака, усмирять шторм, ходить по воде и заниматься прочими божественными делами.

Кроме того, нас ждет эпичная битва с Сатаной, распятие и последующее воскрешение.

Автор:
Илья Звягинцев корреспондент 89835435661

Комментарии

9.12.2019 10:59
Митенька ржевский

Ништяк. Я бы за Сатану сыграл...

9.12.2019 11:05
- гость -

Было уже - black & white

9.12.2019 11:46
- гость -

9.12.2019 11:05
- гость -
Тот мир фантастичен, а тут основан на реальных событиях. Не сравнивай палец и не палец.

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