Сначала стулом, затем лопатой, а после – ножом: жестокое убийство произошло на Алтае

В Республике Алтай молодой парень жестоко расправился с двумя людьми. Уголовное дело с обвинительным заключением передано в суд.
По данным следствия, 20-летний обвиняемый пришел в гости к бывшему сожителю своей матери. Они распивали алкоголь. Через некоторое время между парнем и 50-летней сожительницей хозяина дома возникла ссора. 50-летний мужчина решил заступиться за свою даму, но не получилось.
Молодой злоумышленник жестоко избил пару до потери сознания руками, ногами и деревянным стулом. Но на этом его жестокость не закончилась. Как сообщает пресс-служба Следственного управления по Республике Алтай, парень перетащил их тела на кухню, взял лопату и продолжил избивать бездыханные тела мужчины и женщины.
"Затем он взял в руки нож, клинком которого также нанес множественные удары по голове и туловищу потерпевших", – сообщили в ведомстве.
В результате потерпевшие скончались на месте, а злоумышленник скрылся.
Обвиняемый найден, задержан и заключен под стражу. Уголовное дело передано в суд.
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