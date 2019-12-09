Мужчина до смерти забил пенсионерку костылем на Алтае

Житель Турочакского района Республики Алтай жестоко избил пенсионерку кулаками и костылем. Женщина пробыла в больнице без сознания двое суток, но спасти ее не удалось. От множественных травм, не совместимых с жизнью, она скончалась.
Как сообщает пресс-служба СУ СК по Республике Алтай, 22 октября текущего года в дом к 84-летней женщине и ее сыну пришел 32-летний обвиняемый. Вместе они распивали спиртные напитки. Через какое-то время сын пенсионерки отлучился по своим делам, а мужчина избил женщину кулаками и костылем.
"Телесные повреждения были несовместимы с жизнью. Потерпевшая, не приходя в сознание, скончалась в районной больнице спустя двое суток", – сообщили в ведомстве.
Уголовное дело завершено и передано в суд. Мужчина обвиняется в совершении преступления, предусмотренного статьей "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего".
Комментарии
такого преступника нельзя приговорить к высшей мере,потому что возможна судебная ошибка?
амик,вы там по какому признаку слова блокируете? научите своего робота русскому языку.,если сами его знаете.
Эта ж новость уже была вроде. Там пьяный человек решил, что рядом с ним ведьма и избил её костылём. Это та же ситуация?
Хорошие новости сегодня. Аудитория довольна. Еще б про Украину пару статей.
9.12.2019 11:21
могиканин
За такие преступления никогда к смертной казни не приговаривали.