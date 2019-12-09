Несколько школ в Благовещенске эвакуировали из-за сообщений о минировании

Несколько школ в Благовещенске были эвакуированы из-за ложных сообщений о минировании, сообщает РИА "Новости".
"В несколько школ Благовещенска посредством электронной почты поступили сообщения о минировании данных учебных заведений. Произведена эвакуация учащихся и персонала. Здания учебных заведений обследованы сотрудниками полиции и Росгвардии с привлечением специалистов кинологов. Опасных предметов не обнаружено", – информирует УМВД по региону.
В администрации города уточнили, что занятия у учеников второй смены состоятся. Всего по сообщениям о возможном минировании были проверены восемь школ.
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