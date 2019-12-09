Отмашкин построит большой микрорайон в Новосибирске

Компания "Союз-Инвест" получит участок под несколько многоэтажек в Новосибирске от местной мэрии без торгов. Взамен компания должна решить проблемы обманутых дольщиков города, пишет "Континент Сибирь".
Компания "Союз-Инвест" принадлежит Сергею Отмашкину, сыну руководителя барнаульской ИСК "Союз" Владимира Отмашкина. В начале декабря губернатор Новосибирской области Андрей Травников рекомендовал мэрии Новосибирска выделить ему без торгов земельный участок под масштабный инвестиционный проект.
"Союз-Инвесту" предлагают 4 га в левобережной части города по ул. Рельефной в Ленинском районе города под ЖК "Новый горизонт". Инвестиционный проект рассчитан на 10 лет и предполагает строительство четырех многоэтажных домов. Общая площадь жилья – около 65 тыс. кв. м.
Взамен Сергей Отмашкин должен передать в собственность обманутых новосибирских дольщиков не менее 1,6 тыс. кв. м квартир в домах ЖК "Новый горизонт". Еще "Союз-Инвест" обязан внести не менее 70 млн рублей для завершения долгостроев – жилых многоэтажных домов на ул. Декабристов, 10 и ул. Учительской, 9.
Напомним, что Владимир Отмашкин уже несколько лет работает в Новосибирске. Чтобы выстроить работу рационально, предприниматель построил ЖБИ в Новосибирске. Он планирует наращивать объем ввода жилья до 90 тыс. кв. м в год.
Комментарии
Это не жильё, место для переночевать, не более того.
Сочуствую. Знаю качество построек СОЮЗ не понслышке. Теперь и в НСК ....сынок то от папы поди не далеко упал. Наш город зполонили некачественными ешевыми постройками, теперь очередь НСК....бабки решют, чего уж...а людям обычным и так сойдет - их принцип.
Главные эксперты отписались!
9.12.2019 14:15
Я
И смотрящий за экспертами тоже.
Интересно, где на улице Рельефной нашли 4 га земли? Это заболоченый участок между коттеджами и озером что ли?
9.12.2019 13:53
krash
Ты с алкоритмом перепутал - вот где жесть. приезжай в балтийскую крепость - посмотри на убогие дворы
Как у нас в Россеюшке землица чинушами на право и на лево раздается, эх!!!, ляпота, а нам обычным смертным 6 соток на выселках, эх не чего не меняется, ....жарко обнивает - да не любит...