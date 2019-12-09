Митинг против закрытия тубдиспансера прошел в Рубцовске

8 декабря на главной площади Рубцовска прошел митинг против закрытия стационара противотуберкулезной больницы, сообщает "Коммерсантъ".
По словам секретаря рубцовского горкома КПРФ Вероники Лапиной, акция собрала около 120 человек. Жители города вынесли плакаты с надписями "Чиновникам здравоохранения – прививку совести", "Минздрав! Кто остановит туберкулез?".
Участники митинга подписали резолюцию с требованием возобновить круглосуточную работу стационара и поликлиники противотуберкулезного диспансера, организовать наблюдение за качеством диагностики выявления туберкулеза, не допускать сокращения коечных мест в стационарах медицинских учреждений и в случае оптимизации руководствоваться интересами населения, а не экономией бюджетных средств.
Документ будет направлен в Минздрав Алтайского края.
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