Электронные договоры купли-продажи появятся в России

Бесплатный сервис – электронный договор купли-продажи автомобилей через портал госуслуг появится в России в 2020 году, сообщает "Коммерсантъ".
Данные об автомобиле и продавце будут заполняться автоматически и передаваться в ГИБДД. Гражданам нужно будет просто приехать в ближайшее подразделение для регистрации машины.
О создании портала изданию рассказал заместитель главы Минкомсвязи Максим Паршин. Он отметил, что сервис даст возможность потенциальному покупателю ознакомиться с параметрами и историей автомобиля: количеством владельцев, ограничениями судебных приставов, нахождением автомобиля в розыске, в залоге и т. д.
На первом этапе услуга будет доступна только физическим лицам. При запуске нужно будет тщательно проработать систему защиты от мошенников.
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