Якутский шаман возобновил поход на Москву для "изгнания" Путина

Якутский шаман Александр Габышев возобновил свой поход на Москву после того, как его прервали правоохранительные органы, сообщает "Интерфакс".
Координатор правозащитной организации "Правозащита Открытки" Алексей Прянишников сообщил изданию, что на этот раз шаман взял с собой двух человек и четырех собак.
По словам соратника шамана, пока Габышев находился под подпиской о невыезде, он "разговаривал с духами". В связи с тем, что Александру до сих пор не предъявили обвинение, мера в виде подписки о невыезде прекратила свое действие. Эту информацию подтвердила и адвокат Ольга Тимофеева.
Напомним, что якутский шаман Александр Габышев хочет пешком дойти до Москвы, чтобы "изгнать" Владимира Путина. Первый поход прервали правоохранители, после этого мужчину признали невменяемым.
Комментарии
Интересно, каких собак он с собой взял?)