"Работаю в ДПС". Новосибирские полицейские заменили "незамерзайку" на дорогой виски

Сотрудники ДПС из Новосибирска оригинально подошли к решению вопроса с закончившейся "незамерзайкой". Они заменили ее на дорогой виски.
"На самом деле я могу себе позволить, работаю в ДПС", – подмечает один из патрульных.
Автор видео акцентирует внимание на том, что стоят полицейские у ЛДС "Сибирь". Судя по его словам, место это "прибыльное".
После того как все содержимое бутылки стекло в бачок, правоохранители переместились в салон, чтобы опробовать новое средство. Алкоголь, запасенный на Новый год, украсит своим ароматом будни полицейских.
Портал "НДН Инфо" отмечает, что инцидентом заинтересовались коллеги экспериментаторов. Сотрудников МВД привлекло большое количество ненормативной лексики и факт появления дорогостоящего алкоголя в патрульной машине.
Комментарии
Ведут борьбу с алкоголем
Че теперь еще менты будут у меня останавливая незамерзайку нюхать? Нет я не такой дибил как они....
Из разряда - а здесь что ещё и зарплату дают??????
Виски только для этого и годятся.
А был ли мальчик?
Ну наверное у них этого JD как фантиков у ...) Смысл тратить деньги на незамерзайку)
Ребят, которые про службу (а в ДПС всё-таки служат) говорят "работаю" надо гнать в 3 шеи со службы...
Если незамерзайка ,,г,, и замерзает.
Я вот головы от самогона заливаю,и нормально.
9.12.2019 14:26
Митенька ржевский
Митя, откуда у тебя столько пафоса, вдруг? Даже смешно.
Визгливый смех...
С какой целью другие полицейские заинтересовались?