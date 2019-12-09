"Работаю в ДПС". Новосибирские полицейские заменили "незамерзайку" на дорогой виски

Сотрудники ДПС из Новосибирска оригинально подошли к решению вопроса с закончившейся "незамерзайкой". Они заменили ее на дорогой виски.
"На самом деле я могу себе позволить, работаю в ДПС", — подмечает один из патрульных.
Автор видео акцентирует внимание на том, что стоят полицейские у ЛДС "Сибирь". Судя по его словам, место это "прибыльное".
После того как все содержимое бутылки стекло в бачок, правоохранители переместились в салон, чтобы опробовать новое средство. Алкоголь, запасенный на новый год, украсит своим ароматом будни полицейских.
Портал "НДН Инфо" отмечает, что инцидентом заинтересовались коллеги экспериментаторов. Сотрудников МВД привлекло большое количество ненормативной лексики и факт появления дорогостоящего алкоголя в патрульной машине.
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