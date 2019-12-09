Квартал за восемь месяцев: студенты АлтГТУ увековечили университетский кампус

Все началось с идеи ректора АлтГТУ Андрея Маркова. Он обратился к студентам института архитектуры и дизайна с просьбой создать макет университета вместе с прилегающими территориями, чтобы запечатлеть образ вуза, а также наглядно продемонстрировать расположение корпусов и студенческий кампус гостям университета.
"Мы назвали его "Макет современного использования", – рассказывает руководитель проекта Артем Малыгин. – Он очень удобен для презентаций, для восприятия географии университета теми, кто в нем не учится и не работает. Мы планируем создать серию проектов, посвященных студенческому кампусу вуза, предложить новые решения благоустройства территории".
В течение восьми месяцев команда из восьми студентов старших курсов института архитектуры и дизайна трудилась над созданием проекта. Было пройдено много этапов, до того как в окнах миниатюрного АлтГТУ зажегся свет.
"Мы узнавали, какие материалы использовались при строительстве, изучали планы постройки, делали фотосъемку, по карте составляли рельеф, – все это проектировали в нескольких графических редакторах, пробовали на черновом макете и только потом воплощали, – рассказывает студентка института Анастасия Кузеванова. – Некоторые мелкие детали мы делали из абсолютно нестандартных вещей, которые никогда не использовали в процессе учебы, возможно, и в самом макетировании такого никогда не делали. В первые месяцы мы собрали сами здания, приклеили их к макету, достаточно долго занимались детализацией".
Студенты – разработчики макета говорят, что благодаря этому проекту они научились искать и находить еще более нестандартные пути решения проблем, быть более усидчивыми, работать в команде.
Совсем скоро макет университетского кампуса из корпуса института архитектуры и дизайна на улице Аванесова переедет в главный корпус на проспект Ленина.
Комментарии
Просто шикарно! Молодцы.