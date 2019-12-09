Молодой безработный юрист. Появился второй претендент на пост главы Барнаула

В конкурсе по выборам главы Барнаула появился второй кандидат – 34-летний житель Барнаула Алексей Шипунов. Об этом порталу amic.ru сообщил секретарь комиссии, депутат Барнаульской гордумы Сергей Струченко.
"В субботу, 7 декабря, документы в комиссию подал Алексей Шипунов. Ему 34 года. Юрист по образованию, в данный момент безработный", – сообщил Струченко.
Он подготовил программу по развитию Барнаула на 15 страницах.
Отметим, что это уже второй кандидат на пост главы города. Первым документы принес экс-глава "Партии Роста" в Алтайском крае, бизнесмен Андрей Крылов.
У остальных желающих принять участие в конкурсе есть еще полторы недели – документы принимают до 19 декабря включительно (в том числе и в выходные).
В ближайшее время в комиссию должны прийти депутат Барнаульской гордумы от КПРФ, профессор кафедры хирургической стоматологии, челюстно-лицевой хирургии и оториноларингологии Алтайского медицинского университета Елена Хрусталёва и депутат БГД от ЛДПР, индивидуальный предприниматель Алексей Скосырский. Есть вероятность, что в конкурсе примет участие и действующий врио главы города Вячеслав Франк.
Комментарии
Давайте уже без этих юрыздов и знатоков римских прав обойдёмся.
Пошла жара...
Это для массовки что бы с Франком бороться в неравной борьбе и пасть навзничь. Ну вроде Собчак на президентских выборах.
должны прийти депутат Барнаульской гордумы от КПРФ, профессор кафедры хирургической стоматологии, челюстно-лицевой хирургии и оториноларингологии Алтайского медицинского университета Елена Хрусталёва
о божеж мой, какие у нее есть достижения кроме как пальчиком указывать и внучки Георгиева, 1 секретаря крайкома КПСС, а?
У этих уже все решено, развлекаются и одновременно откровенно издеваются над населением с этим конкурсом...
Человек ищет работу. Считает, что этой работы он достоин. Это похвально. Вот бы все так клянущие чиновников поступали. Подавали документы, шли и показывали как надо работать.