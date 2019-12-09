Беспроцентный кредит и льготная аренда. Как компания МСП помогает алтайскому бизнесу

Фото: мойбизнес22.рф

Алтайские бизнесмены получают от государства беспроцентные кредиты, льготные займы на покупку оборудования, помощь в аренде недвижимости и участии в госзакупках. Но это далеко не все виды поддержки. О том, на какую еще помощь от государства может рассчитывать малый и средний бизнес, говорили 4 декабря 2019 года на бесплатном обучающем семинаре для предпринимателей региона. Мероприятие организовано Корпорацией МСП* и правительством Алтайского края.

Больше, чем по России

Представители МСП 3 декабря побывали на крупных предприятиях Алтайского края и были удивлены как масштабами производства в регионе, так и предпринимательской активностью. По их словам, в Алтайском крае информированность бизнеса намного выше, чем в среднем по стране. Если в регионе лишь 14% организаций не знают о возможностях госпомощи, то по стране число незнающих достигает 95%.

"По данным последнего опроса, в России лишь 5% предпринимателей проинформированы о существующих возможностях государственной поддержи, и только 9% из них ее получили", – сообщил заместитель председателя правительства Алтайского края Иван Кибардин.

Информационная поддержка

Чтобы помочь стартаперам и уже работающим компаниям, МСП создала сайт "Бизнес-навигатор". На портале собрана вся правовая, юридическая, бухгалтерская информация. С помощью "Бизнес-навигатора" можно создать собственный сайт, разработать бизнес-план, проверить контрагентов, найти недвижимость для бизнеса, посмотреть возможные меры поддержки.

"Бизнес-навигатор работает в 177 городах страны. В Алтайском крае он есть в Барнауле, Бийске и Рубцовске. Но предприниматели из других городов и районов также могут им пользоваться", – рассказала руководитель Центра поддержки предпринимательства НО "Алтайский фонд МСП" Ирина Черепанова.

Жители Алтайского края положительно оценили ресурс. Из 80 тысяч зарегистрированных в регионе предпринимателей 15 тысяч уже имеют аккаунт на портале", – отметил Иван Кибардин.

Выгодная аренда

Благодаря "Бизнес-навигатору" малый и средний бизнес получает доступ к базе государственной и муниципальной арендной недвижимости. В итоге компании могут оформить аренду объектов на льготных условиях или без торгов. Через три года предприятия и вообще вправе выкупить это помещение в рассрочку.

"В Алтайском крае есть 800 объектов, которые государство сдает в аренду. С прошлого года на льготных условиях предоставляют и земельные участки", – добавила заместитель руководителя Дирекции регионального развития АО "Корпорация МСП" Анастасия Ходасевич.

Финансовая поддержка

Активно пользуются предприниматели Алтайского края и льготными кредитами от государства. МСП Банк предлагает займы до 1 млрд рублей, но бизнесмены региона чаще всего берут микрокредиты до 10 млн рублей.

"Этот продукт появился летом 2019 года и быстро стал самым популярным кредитом у малого и среднего предпринимательства. Для займа не нужен залог, его выдают действующему бизнесу до трех лет", – пояснил региональный директор банка АО "МСП Банк" Виталий Маринов.

А вот предприниматели Алейска, Заринска, Новоалтайска, Ярового и районного поселка Степное Озеро могут получить и беспроцентные кредиты. Эти населенные пункты являются моногородами, а для таких территорий у МСП Банка есть особый продукт.

"Сейчас набирают обороты программы финансирования для моногородов России. Предприятия, которые там работают, могут получить беспроцентный заем от 5 до 250 млн рублей на срок до 15 лет", – сообщил Виталий Маринов.

Лизинговая поддержка

Помочь с покупкой оборудования на льготных условиях готовы в лизинговых компаниях на базе Корпорации МСП. Они выдают кредиты под 6% готовых на приобретение российского оборудования и 8% для покупки у иностранных производителей.

"Если же предприятие захочет купить технические средства напрямую у дилера, лизинговая компания проанализирует цены и поможет в заключении контрактов", – отмечает директор Департамента продаж АО "Региональная лизинговая компания Республики Татарстан" Александр Тимофеев.

80% всего оборудования, по словам эксперта, компании закупают у иностранных предприятий. Из них 40% работают с предприятиями Китая, Германии, Индии и других стран напрямую.

Помощь в закупках

Часто алтайские компании хотят участвовать в закупках от крупных госкомпаний, ведь победитель торгов получает гарантированный заказ и оплату. Вот только закон предъявляет жесткие требования к участникам. На семинаре, который посетили представители таких государственных компаний, как ОАО "РЖД", ПАО "Ростелеком", ПАО "Т Плюс", АО "Сетевая компания Алтайэнерго", бизнесменам рассказали о тонкостях и подводных камнях закона.

"Правительство страны установило квоту по закупкам для крупнейших заказчиков, их более полутора тысяч. По закону 18% всех закупок они обязаны приобретать у малого и среднего бизнеса. Это большие суммы. Только в 2018 году крупнейшими компаниями малому и среднему бизнесу отдано закупок на сумму 3 трлн рублей", – подчеркнул советник генерального директора АО "Корпорация МСП" Виталий Машков.

Амбициозная задача

Российские и алтайские власти заинтересованы в помощи предпринимателям. По плану федерального правительства к 2024 году число занятых в малом бизнесе должно вырасти с с 19 до 25 млн человек, а в Алтайском крае – с 260 до 330 тысяч.

"Это амбициозная задача. Но, думаю, что совместно с коллегами из МСП и другими институтами мы сделаем все для создания максимально благоприятных условий для достижения этих задач", – пообещал Иван Кибардин.

*Корпорация МСП – это государственная структура, которая координирует оказание финансовой и иной поддержки малому и среднему бизнесу.

Алтайский фонд МСП

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Сайт: мойбизнес22.рф