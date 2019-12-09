В алтайском Минспорте ответили на претензии по застройке парка Ленина в Барнауле

В Министерстве спорта Алтайского края пообещали высадить деревья, которые придется вырубить в парке Ленина в Барнауле для строительства крупного физкультурно-оздоровительного центра, деньги на который выделяются из федерального бюджета. Позиция ведомства по проекту ФОКа, который вызвал резонанс, изложена на сайте издания "Алтайский спорт".
Что сказали в Минспорте?
Министерство указывает, что строительство подобного объекта предусмотрено градостроительным планом Барнаула еще с 1984 года. Причем территория не является рекреацией, а относится к зоне общественно-деловой застройки.
По мнению ведомства, проект строительства нового физкультурно-оздоровительного комплекса (ФОК) позволит вдохнуть в заброшенную территорию новую жизнь, а сам объект станет центром притяжения любителей здорового образа жизни. При этом спорткомплекс будет компактным – вместе с парковками займет лишь около 6% зеленой территории (меньше гектара), ограниченной улицами Антона Петрова, Островского, Ленинградской и парком "Лесная сказка". Всего вырубить придется около 400 деревьев. Все они будут пересажены, согласно федеральному законодательству.
По расчетам разработчиков, строительство современного физкультурно-оздоровительного комплекса позволит привлечь к систематическим занятиям спорта более 400 детей, создаст около 40 дополнительных рабочих мест.
В ведомстве напомнили про ужасное состояние парка Ленина, которым уже несколько лет никто вообще не занимается.
"Здесь вы не встретите ни одной скамейки, за исключением сооруженных кем-то навалов из стволов деревьев. Здесь нет аттракционов для детей, прогулочных зон, беговых дорожек, тренажеров, лужаек для пикника, велодорожек и т. п. Это раз. Более того, около 90% деревьев – аварийные. В переводе на русский это означает, что они представляют угрозу для зазевавшихся прохожих. Это два", – поясняется в опубликованном тексте.
На следующей неделе Минспорт планирует снова представить проект на градсовете.
Что планируют построить в парке?
Новый спортивный объект за счет средств федерального проекта "Спорт – норма жизни" нацпроекта "Демография". Из федерального бюджета на новый ФОК готовы выделить 125 млн рублей. Разработчик эскиза "Альфа-проект" представил сооружение утилитарной архитектуры: коробка из сэндвич-панелей.
Что не понравилось градсовету?
Что придется вырубить деревья для строительства ФОКа. Это решение одобрили все участники совета. Также они попросили изменить дизайн спортивного объекта, но проект федеральный, поэтому все ФОКи по этой программе – типовые.
Самое интересное, что половина парка Ленина принадлежит Минспорту Алтайского края, другая – городской администрации. Причем земля в парке уже давно зарезервирована для строительства крупного футбольного манежа, который пообещал еще бывшему губернатору края Александру Карлину экс-глава РФС Виталий Мутко.
Комментарии
В США,нет министерства спорта, а со спортом там высший пилотаж.
9.12.2019 14:05
Гость
Потому что там нет министерства спорта!
"...займет лишь около 6% зеленой территории...", это пока, скажем так - для затравки, а со временем и весь парк вырубят! Деньги - деньги - деньги правят балом!!!
А где, по проекту, высадят новые 400 деревьев? За городом?
9.12.2019 14:05
Гость
В США,нет министерства спорта, а со спортом там высший пилотаж.
Высший пилотаж с допингом по медицинским показаниям?