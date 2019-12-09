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Призрачная гонщица. Пьяная москвичка проехала по МКАД на горящем автомобиле

, ИА "Амител"
Останавливали женщину очевидцы
Скриншот из видео

Скриншот из видео

В Москве пьяная женщина села за руль автомобиля, который загорелся на ходу, сообщает Life. Самостоятельно покинуть горящую машину она не смогла.

Автолюбительница была настолько пьяна, что проезжающим мимо водителям пришлось прижимать ее к обочине, чтобы остановить. Самой женщине пламя никак не мешало ехать.

На записи видно, как один из очевидцев вытаскивает ее из салона и останавливает машину. После этого пламя тушат огнетушителями.

На вопрос о том, где москвичка взяла автомобиль, она не смогла ответить внятно.

 

Автор:
Илья Звягинцев корреспондент 89835435661

Комментарии

9.12.2019 15:12
- гость -

"где москвичка взяла автомобиль, она не смогла ответить внятно", она наверно начала рассказывать с того момента как купила..., а надо было конкретно - по русски и созвучно!

9.12.2019 15:16
- гость -

а надо было ли тушить?

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