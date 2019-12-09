Коснуться высоких технологий лично: в России заработал салон продаж нового формата

Оператор цифровых возможностей "МегаФон" открыл первый Experience store с фокусом на цифровой опыт клиентов в торговом центре "Метрополис".
Experience store – новый формат салонов продаж. Площадь магазина в четыре раза больше традиционных салонов связи "МегаФона". Он состоит из пяти тематических зон, посвященных смартфонам, технологиям "умного" дома, ТВ и геймингу, путешествиям и здоровому образу жизни, а также увлечениям детей. В магазине можно протестировать VR-очки, X-box, "МегаФон ТВ", самостоятельно настроить гаджеты "умного" дома, получить консультацию о b2b-продуктах и подключить их. Организовано несколько зон брендов: Samsung, Apple, Huawei, Xiaomi, Honor, где представлены не только популярные смартфоны, но и взрослые и детские часы, фитнес-трекеры и другие товары.
Смартфоны и планшеты, включая новые модели iPhone, представлены на открытых витринах – покупатели могут без участия консультанта выбрать модель, которая им подходит. Для этого в торговом зале установлены планшеты с программой-помощником. Магазин оснащен интерактивными ценниками. Оплатить покупки можно на кассах самообслуживания.
Открытие Experience store – новый этап в реализации стратегии компании по модернизации розничной сети. Ожидается, что новый формат позволит увеличить количество подключений абонентов втрое, товарооборот увеличится более чем в пять раз, а маржинальность чека – на 5,1 п.п. В отдельных категориях товаров, таких как аксессуары и портативная техника, возможен рост на порядок. В рамках стратегии будет открыто несколько Experience stores, следующий появится в ТЦ Columbus. После подведения итогов работы будет принято решение о масштабировании формата.
"Раньше клиенты часто приходили в магазин, чтобы выбрать новый тариф, SIM-карту или настроить телефон, – отмечает коммерческий директор "МегаФон" Влад Вольфсон. – Теперь запрос покупателя гораздо шире: он хочет посмотреть, как работают новые устройства и технологии, протестировать их. И мы даем такую возможность. Новый подход к обслуживанию клиентов позволит увеличить продажи по сравнению со стандартными салонами розницы. И первые недели работы Experience store подтверждают наши прогнозы".
Модернизация розничной сети "МегаФона" за счет внедрения салонов продаж нового поколения с высоким уровнем сервиса и особым подходом к обслуживанию клиентов началась в 2018 году. До конца 2019 года "МегаФон" обновит 100 салонов в разных регионах России, в следующем – еще 300 магазинов. Новый подход к ассортименту и к обслуживанию клиентов оказался востребованным: среднедневное число клиентов за третий квартал этого года в обновленных салонах выросло на 20%, средняя дневная выручка на один такой салон – на 30‑40%, а средний чек – на 8 п.п. Скорость обслуживания увеличилась в два раза.
Комментарии
мегафон - это днище! бесплатно их связь не нужна.
- "Раньше клиенты часто приходили в магазин, чтобы выбрать новый тариф, SIM-карту или настроить телефон, – отмечает коммерческий директор "МегаФон" Влад Вольфсон. – Теперь запрос покупателя гораздо шире: он хочет посмотреть, как работают новые устройства и технологии, протестировать их. -
Вобще нас рать, дешевле делайте и народ потянется. А тестировать мы дома будем. Во время обмыва.
Четырехкратный олимпийский чемпион, бывший глава Союза биатлонистов России Александр Тихонов.
— У нас до хрена спортсменов, которые сидят в Госдуме, двадцать с лишним олимпийских чемпионов! Могли они поменять закон о допинге? Они же приняли, вот и все! Суровость закона говорит о его законолюбии. То, что мы заслужили, то и получили. Я сказал сразу, что я на стороне WADA.