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Поможем, чем сможем: на что жаловались депутатам на предприятиях Первомайского района

, ИА "Амител"
Делегация АКЗС побывала в фермерских хозяйствах и компаниях по агропереработке
В центре Максим Величко и Александр Романенко / Фото: пресс-служба АКЗС

В центре Максим Величко и Александр Романенко / Фото: пресс-служба АКЗС

Власти Алтайского края нужно обратить более пристальное внимание на сельские агропредприятия региона. Об этом заявил председатель Алтайского краевого Заксобрания Александр Романенко во время поездки в Первомайский район.

Он, а также депутаты Татьяна Ильюченко, Андрей Осипов, Владимир Устинов, Александр Молотов, Иван Мордовин, Александр Лазарев, Юрий Астанчик, Игорь Панарин, Сергей Сивец посетили несколько аграрных предприятий района в рамках традиционного "депутатского десанта" – Дни АКЗС. Главная задача таких выездов – оценить реальное положение дел в регионе, проверить исполнение законов и нацпроектов, а также узнать о проблемах, которые требуют законодательного решения.

Хотим расширяться, но кадров нет

Крестьянско-фермерское хозяйство "Яромакс" в Рассказихе – одно из новых предприятий в районе. 32 работника во главе с новосибирским бизнесменом Максимом Величко занимаются растениеводством (обрабатывают около 5 тысяч гектаров) и животноводством. Сейчас в хозяйстве 207 голов коров молочной породы (айрширская) и 250 голов мясной породы (казахские белоголовые и герефорды), 450 голов тонкорунной и романовской пород овец.

Недавно здесь построили и оборудовали несколько цехов для производства колбасы, сала, молока, йогуртов, сыра под маркой "Ферма Алтая".

"Наше молоко мы сдаем на предприятия Барнаула. Но в прошлом году была низкая (закупочная, – прим. ред.) цена на молоко и я принял решение построить здесь перерабатывающее предприятие. В сутки у нас около тонны молока, купили оборудование для переработки этого объема. И нам нужен полной цикл переработки, сдавать сырье перекупам невыгодно", – рассказал Величко.

К запуску все готово, первые образцы выпущены. Проблема в одном – не хватает кадров.

"У нас проблема с человеческими ресурсами. Не хватает людей с образованием (для сферы переработки, – прим. ред.): молочных, мясных, сырных технологов. На всех эшелонах уже ищем, и в институтах, и везде", – рассказал глава предприятия.

Если молочные и мясные продукты уже начали производить, то сырный цех пока стоит – нет технолога.

Александр Романенко заверил его, что депутатский корпус совместно с Министерством сельского хозяйства рассмотрят эту проблему и окажут помощь.

В течение первого дня поездки перед депутатами неоднократно поднимали кадровый вопрос.

"Темы звучат сегодня локально, но они общие для региона. Надо помогать предприятиям создавать стимулы для привлечения кадров. Сегодня принята программа комплексного развития сельских территорий, которая будет формировать кадровый потенциал специалистов сельского хозяйства. Важно правильно воспользоваться этими инструментами поддержки, актуализировать их в соответствии с задачами региона", – отметил Александр Романенко.

Курс на экспорт

Депутаты посетили ООО "Геркулес" в селе Санниково. Компания производит овсяную крупу и хлопья, горох, гречневую крупу и продел, чечевицу, перловую, пшеничную, ячневую крупу. В сутки – около 300 тонн.

По словам генерального директора Сергея Заставнюка, они уже шестой год экспортируют алтайские крупяные продукты в Иран, Турцию, Канаду, Белоруссию, Японию, Среднюю Азию и на Кавказ. Также реализуют и по всей России. Сейчас выходят на рынки Южной Кореи, планируют также на Украину. Например, в Японию продали около двух тысяч тонн продукции, а Китай – около пяти тысяч тонн.

"Нам серьезно помогают программы по компенсации железнодорожного тарифа для экспортных поставок при отгрузке готовой продукции. Позитивно сказывается ситуация на валютном рынке – "дорогой доллар". Это простимулировало продажи", – отметил директор предприятия.

Александр Романенко подчеркнул, что региону необходимо развивать экспортное направление, а потому власти будут уделять подобным предприятиям пристальное внимание.

"Есть вопросы, которые надо решать на уровне края. И мы такие задачи будем ставить в АКЗС и обращаться в правительство региона", – добавил спикер АКЗС.

Глубокая переработка

Алтайский край – один из продовольственных лидеров в стране, но долгие годы перед регионом стоит задача наладить глубокую переработку зерна, круп, мяса, молока. Эти направления развивают ООО "Журавли" и ООО "Агролён", оба находятся в селе Журавлиха. Первое планирует наладить переработку продукции растениеводства, а также развивать животноводство.

На втором уже производят нерафинированные растительные масла изо льна, подсолнечника, рапса.

"Мы планируем строительство производственно-складского помещения, запуск линии по производству полисахаридов и линии по подработке семян до кондиционных по чистоте", – рассказал исполнительный директор ООО "Агролён" Вячеслав Бубарев.

На предприятии "Птицефабрика "Молодежная" давно занимаются растениеводством, молочным скотоводством, коневодством, производством колбасных изделий, мясных консервов и полуфабрикатов. Здесь есть цех рассортировки, упаковки яиц, по переработке меланжа, комбикормовый цех. К 2021 году здесь должны построить завод по переработке молока, два новых птичника, цех утилизации.

Также депутаты посетили в Первомайском районе транспортный техникум и пожарную часть Бобровского лесхоза.

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Автор:
Александра Черданцева Редактор рубрики amic политика +7 (3852) 59 44 66

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