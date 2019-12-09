Сергей Писарев попросит у Виктора Томенко парк им. Ленина

Сергей Писарев, депутат АКЗС и собственник парка и зоопарка "Лесная сказка", хочет взять на содержание соседний парк им. Ленина (расположен вдоль ул. Антона Петрова). Amic.ru он рассказал, что соответствующее письмо готовится на имя губернатора Алтайского края Виктора Томенко.
Около 6,4 из 10 гектаров территории парка им. Ленина предназначены для строительства физкультурно-оздоровительных комплексов (ФОК), выяснилось на градсовете в начале декабря. "Но надо понимать, что строить будут не только компактные здания ФОК, но и парковки. Под них вырубят большую часть парка", – говорит Писарев.
Он предлагает Виктору Томенко заботу о парке на условиях долгосрочной аренды. "В 2005 году ликвидирован МУП, который содержал парк. Территория передана мне в аренду. За первый год мы вывезли около 500 грузовиков мусора. Ежегодно высаживаем около 150 деревьев, ландшафт парка и зоопарка вы видели сами. Соседний парк им. Ленина мы также можем привести в порядок. Для этого есть штат сотрудников, понятные механизмы работы и источники финансирования", – продолжает Писарев.
Он планирует оставить парк им. Ленина доступным для всех. Постепенно поменять клены на ели, березы и другие деревья. "Предприниматели готовы вкладывать в такие проекты деньги и при этом содержать их как парки. Но при условии: земля должна быть в долгосрочной аренде, чтобы можно было составить бизнес-проект", – говорит Писарев.
Он пояснил amic.ru, что сейчас на содержание территории около 6 гектаров зоопарка и парка уходит до 10 млн рублей в год. Бюджетного финансирования не предусмотрено.
Напомним, что на градостроительном совете 5 декабря Минспорт представил проект строительства ФОК на территории парка им. Ленина. Предполагается, что деньги на объект поступят в край по нацпроекту "Спорт – норма жизни". Всего около 125 млн рублей.
В краевом Минспорте уже прокомментировали предложение строить на территории парка им. Ленина: эта территория относится не к рекреационной, а к общественно-деловой застройке. Но в министерстве пообещали компенсировать вырубку новыми посадками. Проект ФОК позволит вдохнуть жизнь в заброшенный участок.
Комментарии
парк им.Ленина это где? это деревья рядом с лесной сказкой?
Ну да - отдать... А деньги? Деньги маячат перед одурманенными глазами чиновников!!! Это сколько же прихватизировать можно!!!!
Давно пора облагородить тот запущенный участок с дикорастущими клёнам кустарниками.
Ну да. Создать там еще один зоопарк, а спорт детям не нужен.
9.12.2019 15:15
- гость -
А вы верите в сказку про спортивный комплекс? Когда в парке Титова начинали стройку, нам тоже чиновники говорили про строительство спортивного комплекса, однако построили высотку!
Зоопарк ведь уже есть.
9.12.2019 15:14
- гость -
Так для этого его и доводили до запущенного состояния, что бы под застройку отдать.
9.12.2019 15:35
- гость -
Необязательно зоопарк, можно развлекательно - парковую зону обустроить.
9.12.2019 15:15
- гость -, ну про детский спорт!!!! Прокатись на пр. Сибирский 52, посмотри на каток, потом на Лениградскую, напротив 123 школы, уже года 2-3 строят спортобъект)))
А чего же все раньше молчали? Стояло, что то в полном запустении и всем дела не было. А тут вдруг столько экологов в городе стало! Нашли нишу. АБК на вас нет