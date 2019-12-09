Бывший алтайский антикоррупционер Вадим Надвоцкий приговорен к четырем годам тюрьмы

Суд вынес приговор бывшему начальнику УЭБ и ПК ГУ МВД России по Алтайскому краю Вадиму Надвоцкому по делу о получении взятки, сообщает СК.
На протяжении трех лет Надвоцкий получал взятки от руководителя двух предприятий, занимающихся торговлей моторным топливом. За деньги предприниматель хотел получить лояльность и покровительство от должностного лица. В том числе взятка должны была помочь бизнесмену прекратить все проверки в отношении его предприятий и предотвратить возможные мероприятия. Общая сумма полученных в качестве взятки средств составила 12 миллионов 900 тысяч рублей.
Следствием наложен арест на имущество Надвоцкого на сумму 17 482 000 рублей и 2 000 долларов. Суд назначил экс-антикоррупционеру наказание в виде четырех лет лишения свободы в колонии строгого режима, а также штраф в размере 25 миллионов 800 тысяч рублей. Уголовное дело было возбуждено по оперативным материалам УФСБ России по Алтайскому краю.
Комментарии
Вот же, воевал с коррупцией и пал в неравной схватке, победила его коррупция. И сколько мы еще можем направлять бравых бойцов в этот неравный бой, падают легионы наших земляков-сибиряков. Вот же постигла нас напасть ....