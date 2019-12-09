Аналитики прогнозируют рост цен на мобильную связь в 2020 году

Услуги мобильной связи в России могут подорожать на 17-18% в 2020 году, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на аналитическое агентство Content Review. Рост цен будет связан с реализацией требований "пакета Яровой" и закона о суверенном Рунете.
"Операторы неизбежно будут повышать стоимость услуг в течение всего 2020 года, и в среднем расходы населения увеличатся на 17-18%. Операторам в 2020 году предстоят расходы на реализацию "пакета Яровой" и закона о суверенном интернете", – говорится в сообщении агентства.
Кроме того, на рост цен повлияют инициативы депутатов об отмене роуминга со странами ближнего зарубежья, а также повышение НДС в 2019 году и отмена внутрисетевого роуминга.
Комментарии
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