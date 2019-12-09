В холодном "Демидов парке" могут открыть детсад или поликлинику

На первых этажах новоалтайского ЖК "Демидов парк" могут открыть детский сад, поликлинику или другие организации. Это позволит "заселить" дом и сделать его теплее, рассказал 9 декабря на пресс-конференции по реализации нацпроекта "Жилье" глава Минстроя Иван Гилев.
Изначально строительство ЖК "Демидов парк" было разбито на две очереди. После того как у девелопера начались проблемы, в отдельную очередь выделили ввод первых этажей здания, предназначенных для коммерческих организаций, пояснил Иван Гилев. Собственник не смог их продать, поэтому вопрос по целевому назначению помещений открыт.
Гилев не исключает, что здесь откроются магазины или подобные заведения. Но он добавляет, что рассматривается вопрос размещения поликлиники, медучреждения или детсада.
"Когда будет окончательно определено целевое назначение, придется сделать реконструкцию сетей и помещений, – говорит министр. – И тогда третий этап строительства будет завершен".
Пока из трех этапов строительства ЖК сданы два. Это не угрожает жизни граждан при эксплуатации дома, подчеркивает Иван Гилев. Но в связи с тем, что в доме не эксплуатируются первые этажи, в соседних квартирах холодно.
Есть еще возможные причины экстремально низких температур в новом комплексе. С котельной теплоноситель идет нормативный, но есть вопросы к теплообменнику, по которому подается тепло в дом. Когда один клапан добавили, температура в квартирах поднялась на 6-7 градусов. С этим вопросом нужно разбираться, рассказал министр.
"Третья проблема: в доме, по моей информации, заселено всего 12 квартир. И, наконец, делается ремонт: меняются батареи, которые иногда срезают и не сразу ставят. В целом, чем выше этаж, тем в квартирах теплее", – говорит Гилев.
Напомним, что первый дом ЖК "Демидов парк" в Новоалтайске на ул. Прудской, 40, компания "Аспект" должна была заселить в 2016 году. "Долевки" в комплексе продавали ниже рыночной цены. Проект заморозили, сославшись на то, что из-за кризиса 2015 года продажи квартир становились и у девелопера нет денег на завершение строительства. Чтобы не допустить скандала, правительство региона выкупило у "Аспекта" 200 квартир для медиков строящегося в Новоалтайске тубдиспансера.
Дом с большим трудом удалось заселить, но люди пожаловались на экстремально низкую температуру в квартирах – до +4 градусов в некоторых помещениях.
Комментарии
морг там откройте. Вложения - минимальны.
лучше Radisson, спорткомплекс и пару пивнух с церквухой
Всегда упоминают, что квартиры продавались ниже рыночной стоимости. Мне обошлась по 34 853 руб. за кв.м. в 2015-м. По тем временам за квартиру даже без черновой отделки нормальная цена
Всегда упоминают, что квартиры продавались ниже рыночной стоимости. Мне обошлась по 34 853 руб. за кв.м. в 2015-м. По тем временам за квартиру даже без черновой отделки нормальная цена
Жопа какая то, там даже на фотографию смотреть холодно! Может там пингвинарий открыть? Или моржовий!
Как откроют поликлинику ,так можно будет оттуда съезжать,там будет полная жопа.