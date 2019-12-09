Глава Алтая попросил лучше чистить снег, которого выпало рекордное количество

Глава Республики Алтай Олег Хорохордин призвал активнее убирать снег в регионе. По данным властей, в связи с обильным снегопадом с 7 по 9 декабря в Горно-Алтайске выпало порядка 70 см снега – это практически месячная норма осадков.
"Сложная ситуация со снегопадами сейчас зафиксирована по всей Сибири. Такого обильного снега не было четыре года. Надо обратить внимание – там, где садики, школы, больницы, переходы, чтобы чистили в первую очередь, чтобы люди не травмировались", – сообщил Хорохордин.
Так, в настоящее время только в Горно-Алтайске работает 26 единиц техники: в течение дня будут полностью прочищены центральные магистрали, автобусные остановки, подходы к пешеходным переходам. Дополнительно привлечены работники, очищающие те участки, куда не может добраться техника.
Так, в Улаганском районе снегопад спровоцировал сход лавины на дорогу Акташ – Улаган. Проезд нарушен не был, а снег с трассы убрали в течение часа. В районе больше всего снега выпало по периферии – от 50 до 90 см снега в Язуле, Акташе, а также по перевалу Кату-Ярык.
В понедельник днем температура воздуха в Горно-Алтайске составляет -1 градус.
Комментарии
...Олег Хорохордин призвал активнее убирать снег в регионе...
Ну и чо, как народ на призыв откликнулся? Печатные слова были, не?