Защитница естественной красоты: кто стал новой "Мисс Вселенной"

@zozitunzi
26-летняя Зозибини Тунзи из Южно-Африканской Республики стала "Мисс Вселенной – 2019". Конкурс красоты прошел в США, в городе Атланта.
Тунзи борется с насилием по отношению к женщинам и с гендерными стереотипами. "Она гордо выступает за естественную красоту и призывает женщин любить себя такими, какие они есть", – сказано в биографии участницы на сайте конкурса.
Второе место досталось 24-летней "Мисс Пуэрто-Рико" Мэдисон Андерсон, а третьей стала 25-летняя "Мисс Мексика" София Арагон. Представительница России Алина Санько не смогла побороться за корону из-за проблем с получением визы. Организаторы "Мисс Вселенной" назвали дату и место проведения финала слишком поздно. Из-за этого обладательница титула "Мисс Россия – 2019" не успела вовремя получить американскую визу и подготовиться к участию в конкурсе.
Комментарии
Мда уж....
Это точно не мужик?