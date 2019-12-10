Министр Гилев рассказал о главной угрозе нацпроекту "Жилье" в Алтайском крае

Глава Минстроя Иван Гилев не исключает, что строители Алтайского края могут не справиться с планом по вводу жилья. Главная проблема – платежеспособный спрос, пояснил он на пресс-конференции по итогам реализации нацпроекта "Жилье" в Алтайском крае.
Иван Гилев рассказал, что в 2018 году в регионе ввели 780 тысяч "квадратов" жилья вместо запланированных 630. По итогам 11 месяцев 2019-го – 590 тыс. кв. м. Это 84% от плановых 700 тысяч. И по итогам года его рассчитывают выполнить.
Министр говорит, что сейчас регион идет с опережением плана и ничего страшного не произойдет, если дом (финишные "квадраты" плана) введут не 31 декабря, а 15 января. "Если мы говорим о создании возможности улучшать жилищные условия, то мы идем с опережением", – подчеркнул Гилев.
Он дал понять: строительная отрасль региона справится с планами в ближайшие 2,5 года. "У нас есть задел 1,2 млн "квадратов", которые обеспечат ввод", – подчеркнул он.
Но признает: у исполнения нацпроекта "Жилье" в Алтайском крае есть сложности. "Для строительства есть техническая возможность и пока есть земля в Барнауле в разных форматах: под квартальные проекты или в рамках реновации территории. Главный вопрос, препятствующий бурному развитию рынка новостроек, – спрос на жилье. Он сильно коррелирует с ипотекой", – продолжил Иван Гилев. Если ставки падают, то растет спрос. Сейчас они как раз упали, отметил он.
По нацпроекту "Жилье" в Алтайском крае к 2024 году должны построить 5 млн квадратных метров. 100 тыс. семей должны улучшить жилищные условия за счет новых квартир. Ввод недвижимости в эксплуатацию в 2024 году должен достигнуть 954 тыс. кв. м.
Комментарии
Странно, что главная угроза нацпроекту это не парки и скверы
Вот работа у человека. Запланировал количество квадратов и смотрит сколько построили. Отчитался на радость важно проделанной работы. А тот факт что народ без штанов ходит и не в состоянии купить это тут не рассматривается. Главное план. Народ мрет как мухи, валит из края, но министр полон сил и продолжает заниматься нужной работой.