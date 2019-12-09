Четыре года без флага. WADA отстранил Россию от международных соревнований

9 декабря исполнительный комитет WADA (Всемирного антидопингового агентства) единогласно поддержал рекомендации комитета по соответствию и лишил РУСАДА соответствия, сообщает sports.ru.
Россия на четыре года отстранена от международных соревнований. При этом по сообщениям инсайдеров, полного запрета не будет. Спортсменам разрешат выступать под нейтральным флагом. Вероятно, на Олимпийских играх в Токио в 2020 году российские атлеты будут выступать именно так.
Кроме того, Россия отстранена от проведения домашних крупных турниров. Матчи Евро 2020, которые должны были пройти в Санкт-Петербурге, вероятнее всего, состоятся. УЕФА не подписывала антидопинговый кодекс.
Пока решение исполкома WADA в силу не вступило. Возможна подача апелляции в CAS.
Комментарии
Очередная вылазка антисоветчиков-русофобов против встающей с колен сборной России по допингу!
Придется всем расейским спортсменам становиться нерасейсеими или идти в депутаты...
А почему о причинах ни слова? Там причины интересные.
Как утверждает ВАДА, из базы удалили сотни файлов с информацией о предположительно проваленных допинг-тестах. Некоторые из этих результатов удалялись еще в 2015-2016 годах. При этом отдельные манипуляции совершались с базой в декабре прошлого и январе этого года - то есть в тот период, когда в лаборатории должны были работать эксперты. Датировки файлов менялись для сокрытия манипуляций.
ВАДА объявила, что правки не позволяют проверить на нарушение антидопинговых правил как минимум 145 россиян - всего агентство открыло свыше 200 расследований. О каких именно спортсменах идет речь, неясно.
Кроме того, эксперты утверждают, что Россия подкинула в базу LIMS (используется для общения между сотрудниками) сведения о том, что данные якобы менял Григорий Родченков. На том, что такие изменения были, настаивают и российские эксперты. ВАДА, правда, считает эту версию несостоятельной.
Очередной нож ниже спины в нашего великого Нацлидера .Хотя этих ножей уже как у ежика иголок,все отметились,даже друг Эрдоган, Цземинь и сербы
Вряд ли в ближайшее время Россию допустят до Игр...
Канал Матч можно закрывать. Интересно, Дудь возьмет на работу Канделаки?
9.12.2019 17:48
- гость -
Школоленок, ты от радости не уписался?
Медведев, все допенгуют, а нас шпинают. Бессовестных и наглых, так и надо учить.