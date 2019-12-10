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К чему может привести несвоевременная замена прибора учета электроэнергии

, ИА "Амител"
Эксперты БГЭС рассказали, как избежать дополнительных расходов за электроэнергию и не остаться без света

В настоящее время приборами учета электроэнергии оснащены все квартиры в новых домах и большинство жилья на вторичном рынке. Каждый месяц потребители снимают показания электросчетчика и передают их в организацию, с которой заключен договор на электроснабжение. Так продолжается 16 лет, после чего у электросчетчика истекает межповерочный интервал и его необходимо поверить или заменить. На эти процедуры закон отводит три месяца. В этот период объем потребленной электроэнергии абоненту рассчитывают по среднему потреблению, затем по нормативу с учетом повышающего коэффициента. Такие дополнительные расходы у нерадивых плательщиков могут привести к образованию задолженности за электроэнергию, начислениям пеней и другим серьезным проблемам. Об этом в прямом эфире на радио "Эхо Москвы в Барнауле" рассказали начальник отдела технического аудита Барнаульской горэлектросети Юрий Власов и руководитель группы по работе с дебиторами отдела продаж электроэнергии населению Светлана Парфенова.

Ищем выгоду

– Юрий Сергеевич, когда необходимо менять электросчетчик?

Юрий Власов: Во-первых, это нужно делать в случае неисправности прибора учета. Если вы увидели, что показания учета не изменяются или, наоборот, изменяются очень интенсивно, то необходимо обратиться в энергоснабжающую организацию, для того чтобы пришел специалист и проверил ваш прибор учета. Во-вторых, по истечению межповерочного интервала, который указан в паспорте на прибор учета. У счетчиков для бытовых потребителей он составляет 16 лет. Показания просроченного прибора учета к расчету не принимаются. В-третьих, счетчик можно поменять по заявлению, например, в связи с ремонтом в квартире.

– На днях была в гостях у друзей, которые заехали в новую квартиру, и посмотрела их счетчик. На нем написано 2018 год, а квартира сдана в 2019 году. С какого момента будет отсчет межповерочного срока?

Ю.В.: Отчет начинается с момента изготовления прибора учета. В эксплуатацию он может быть допущен в любое другое время. Если счетчик был выпущен в 2018 году, то через 16 лет, в 2034 году, данный прибор учета необходимо будет сдать на государственную поверку или заменить.

– А что выгоднее – поверка или замена счетчика?

Ю.В.: У потребителя всегда есть право выбора. Можно заказать услугу "под ключ" по телефону 506-001. Приедет специалист, запишет показания счетчика, снимет с него пломбы, после чего демонтирует прибор учета, поставит новый и введет его в эксплуатацию. Цена этой услуги с прибором учета 1500 рублей. Инспектор приедет в удобное для потребителя время, включая вечернее, а также выходные. Мы подстраиваемся под наших потребителей.

Кроме того, у абонентов всегда есть возможность сдать счетчик на поверку. Для этого необходимо вызвать инспектора. Он зафиксирует конечные показания, снимет пломбы и выведет прибор учета из расчетов. Отмечу, что заявка на вызов инспектора на вывод счетчика из эксплуатации и на ввод его в эксплуатацию будет исполнена только в рабочее время с 8:00 до 17:00. Затем потребителю нужно демонтировать счетчик, свозить его в Центр стандартизации и метрологии и заказать поверку. Какие-то счетчики ее проходят, какие-то нет. Если по результатам поверки прибор учета признается пригодным, то его опять нужно установить и вызвать инспектора для ввода его в эксплуатацию. Данная процедура может занять более месяца. Если говорить о затратах, то вызов специалиста осуществляется бесплатно. Стоимость поверки прибора учета составит от 300 до 600 рублей, и счетчик ее может не пройти. Еще нужно учитывать транспортные расходы. Поэтому моя личная рекомендация – заказывать услугу "под ключ".

Избегаем лишних расходов

– Светлана Викторовна, если абонент по какой-то причине не заменил вышедший из строя счетчик, как ему начислят плату за электричество?

Светлана Парфенова: На замену электросчетчика у абонента есть три месяца, после того как счетчик выведут из расчета. В этот период начисление производится по его среднему расходу электроэнергии. Если абонент не успел уложиться в срок, то объем электроэнергии ему посчитают по нормативам потребления с учетом повышающего коэффициента 1,5. Получаются дополнительные финансовые затраты.

– В одном из радиоэфиров мы выяснили, что за стандартную двухкомнатную квартиру семья по нормативу будет переплачивать порядка одной тысячи рублей в месяц. А установка нового прибора учета "под ключ" обходится всего в 1500 рублей.

С.П.: За три месяца переплата составит примерно 3 тысячи рублей. Если установлен водонагреватель, то норматив потребления будет еще выше. Порой это бывают совершенно неподъемные цифры.

– После выхода из строя прибора учета потребители еще какое-то время могут продолжать платить определенную сумму денег, например, 500 рублей. Возможна ли такая логика?

С.П.: Абонент каждый месяц получает квитанцию, в которой указана конкретная сумма, которую он должен оплатить. Если в квитанции стоит 732 рубля, а он оплачивает 500 рублей, то должен понимать, что у него образовываются долги.

Ю.В.: Бывали случаи, когда у абонента вышел из строя счетчик, он заметил, потому что показания прибора учета из месяца в месяц не меняются, но прибор учета не заменил. Такие нерадивые потребители начинают передавать недостоверные данные и по ним получают квитанции. Однако при очередной проверке выясняется, что прибор учета вышел из строя, обман вскрывается и данный факт расценивается уже как искажение показаний прибора учета. А это приводит к дополнительному начислению за потребленную электроэнергию на законных основаниях. Поэтому никому не советую передавать выдуманные показания. Если остановился прибор учета – сразу обращайтесь в энергоснабжающую организацию. Приедет представитель и выведет счетчик из эксплуатации.

Платим вовремя

– Несвоевременная замена счетчика может привести к образованию задолженности за электроэнергию. Когда должник может остаться без света?

С.П.: Такая мера может быть применена к любому потребителю, когда задолженность выходит за рамки двухмесячного периода. Отключение происходит не сразу, у абонента после уведомления есть время, чтобы решить проблему с неплатежами. Если он этого своевременно не сделает, то у него появятся дополнительные расходы помимо оплаты долга, связанные с подключением электроэнергии. Стоимость такой услуги составит 1000 рублей.

– Какие еще способы применяете в борьбе с неплательщиками?

С.П.: С неплательщиками работаем до полного погашения долга и пеней, которые начисляются на основную сумму долга, начиная с 31 дня просрочки. Обращаемся с исковыми заявлениями в суды. Когда судебные решения вступают в законную силу, они направляются в службу судебных приставов, и ведется работа в рамках исполнительного производства. Должникам не нужно удивляться, когда денежные средства списываются напрямую с банковской карты или счетов. Судебные приставы делают это на законных основаниях. Кроме того, может быть наложен арест на имущество и транспортные средства, арест на совершение сделок. Приставы направляют документы о принудительном взыскании по месту работы. У абонента могут возникнуть серьезные репутационные риски. Такая ситуация для многих недобросовестных пользователей электроэнергией является очень болезненной. И, конечно, активно применяется запрет на выезд за границу. Такие случаи, когда людей снимают с рейсов за наличие долгов за свет, происходят постоянно. Были они и в этом году. Граждане хотели улететь в теплую страну, но у них была задолженность за электроэнергию. В результате абоненты потеряли деньги, у них были испорчены настроение и отпуск.

– Чтобы не вылететь за границу, это сколько надо не платить за свет?

С.П.:  Задолженность от 10 тысяч рублей приводит к запрету на выезд за пределы РФ. Некоторым потребителям достаточно не платить 2-3 месяца.

– Напомним, что скоро наступит сезон новогодних каникул и всем потребителям стоит заранее оплатить долги за электроэнергию, чтобы не оказаться в неприятной для себя ситуации.

Беседовала Ася Хлыновская

Автор:
Ася Хлыновская руководитель радиослужбы 5944-66

Комментарии

10.12.2019 08:49
месный

– Чтобы не вылететь за границу, это сколько надо не платить за свет?

Да достаточно комунибуть вашу пломбу со счётчика оторвать и обана 10кратный средний это поболее 10к наверно то будет. Счёткичи у 99.99% на общей лестничной клетке в подъезде - зайти не проблема, всё что угодно делай всё равно к счётчику добраться можно, стекло смотровое повредить и вотан счётчик и хренакс не выездной.

Стартап ещё никто не придумал - ходить и предлагать охранять счётчики, за 1000 например в месяц, штраф то существенно больше, а кто не заплатил сами виноваты.

Вообще ситуация со счётчиками это какойто феерический трындец!!!! Штраф за повреждение пломб, которые повредить очень легко, конский а сделать ничё нильзя тому кому штраф потом будет .

10.12.2019 09:00
Юрий

К чему может привести несвоевременная замена прибора учета электроэнергии?

Да ни к чему, с 1 июля 2020 года приборы учета эл. энергии сетевая организация устанавливает, поверяет, меняет за свой счет.

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