В Подмосковье женщина выглянула из окна и получила пулю

Мужчина застрелил женщину, которая выглянула в окно в деревне Мясной городского округа Ступино, сообщает ТАСС.
Инцидент произошел ночью 8 декабря.
"В дежурную часть поступило сообщение от мужчины о том, что неизвестный выстрелил в его жену. По словам заявителя, она услышала стрельбу, выглянула из окна и получила ранение груди. Пострадавшая скончалась", — сказали в МВД.
Подозреваемый был задержан. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье "Убийство". В ближайшее время ему будет предъявлено обвинение и избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
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