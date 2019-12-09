Россию на четыре года отстранили от соревнований. Что будет с Кубком мира в Барнауле?

Исполком Всемирного антидопингового агентства принял рекомендацию комитета по соответствию и отстранил Россию на четыре года от всех крупных соревнований, включая Олимпийские игры и чемпионаты мира. Также нашей стране запрещено проводить крупные международные турниры. Соответствующее решение было принято 9 декабря на заседании в Лозане.
Что решили в WADA?
По решению WADA российский флаг оказался под запретом на четыре года. На всех ближайших крупных спортивных соревнованиях, таких как Олимпиада, Паралимпиада, чемпионаты мира по различным видам спорта, выступить смогут только достоверно "чистые" российские спортсмены под нейтральным флагом и без гимна. Фактически спортсменов не лишили права участвовать в соревнованиях. Тот же барнаулец Сергей Шубенков уже долгое время выступает как "нейтральный" спортсмен. Теперь он в этом же статусе отправится и на Олимпиаду 2020 года в Токио.
Также на ближайшие четыре года в России рекомендовано не проводить крупные соревнования, такие как чемпионаты мира, Европы и так далее.
Ключевое решение, что теперь федерации будут сами определять проводить ли тот или иной турнир в России. Например, ФИФА определит судьбу финала Лиги Чемпионов, который должен будет пройти в Санкт-Петербурге в 2021 году, а также трех матчей Евро-2020.
Что будет с этапом Кубка мира в Барнауле?
Как пояснил министр спорта Алтайского края, теперь слово за Международной федерацией каноэ, которая не собиралась отменять проведение этапа Кубка мира по гребле в Барнауле в 2021 году. Как отметил министр, вряд ли соревнования перенесут в другое место и у Барнаула есть шанс принять столь высокие соревнования. Решение в любом случае за федерацией, которая на нашей стороне. Сейчас идет строительство обводного канала. Общий объем работ составит около 500 миллионов. На Кубок мира приедут лучшие спортсмены со всего мира.
В Новосибирске и Омске был запланирован Молодежный чемпионат мира – 2023 по хоккею. Кроме того, Новосибирская и Кемеровская области должны были принять часть матчей Чемпионата мира по волейболу – 2022. Будут ли они теперь там проходить – неизвестно.
Почему Россию отстранили от соревнований?
Причиной стало расследование по данным из базы Московской антидопинговой лаборатории, в которой содержатся результаты исследований за 2012-2015 годы. Независимые эксперты установили, что в базу вносились изменения с целью скрыть положительные допинг-пробы российских спортсменов.
Что значит выступление под нейтральным флагом?
Это значит, что все наши спортсмены будут выступать под официальным флагом Олимпиады с пятью кольцами. Нельзя носить атрибутику с флагом России, слушать гимн перед матчами или соревнованиями. В 1920-х без Олимпиады оставили Германию – за развязывание Первой мировой. В 1948-м – Германию и Японию, это уже санкция за Вторую мировую.
Комментарии
А Мудко чего говорит? Молчит?
В канал рыбу нужно запустить путёвую.