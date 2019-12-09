В Совфеде призвали проверить чиновников, отвечающих за антидопинговую политику в РФ

Зампред комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов после решения исполнительного комитета WADA об отстранении России от международных соревнований заявил, что следует разобраться с российскими чиновниками, отвечающими за антидопинговую политику, сообщает "RT".
"Я не думаю, что в нашей стране в антидопинговой политике творится что-то более ужасное, чем в других странах, что есть основания для настолько жёстких решений WADA", — сказал Климов.
Он отметил, что с теми, кто отвечает за антидопинговую политику нужно разобраться, поскольку "получается, не очень хорошо отвечает, раз создаёт поводы для таких решений WADA".
Ранее исполком WADA принял решение об отстранении России от международных соревнований на четыре года.
Комментарии
Я патриот России. И с горечью, но хоть и с горечью, но доволен решением WADA.
Должно же хоть чтото всколыхнуть нашу чиновничью элитыу! И не только отвечающих за спорт. Пресмыкаемся перед международными общественными организациями, убаюкиваем спортсменов и болельшиков, что правда на нашей стороне, участвуем в соревнованиях без флага, гимна и чести, грозимся судиться на уровне государства - но ничего не предпринимаем, ставим на посты недобросовестных людей, выплачиваем кругом взносы, штрафы, вкладываем во враждебные нам структуры деньги...
Если бы только спорт. Мне на него вообще плевать. Чиновники в нынешней России не отвечают НИ ЗА ЧТО. Вот, точно, не элита, а ылита.