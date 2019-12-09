В Гражданском кодексе РФ пропишут права соседей

Российских дачников могут законодательно обязать терпеть соседей, сообщает "Лента". По мнению властей, шум и дым от костров являются неотъемлемой частью загородной жизни.
В законопроекте говорится, что хозяин участка должен "претерпевать воздействие исходящих с соседнего земельного участка газов, паров, запахов, дыма, копоти, тепла, шумов, вибрации и иное подобное воздействие", однако это не должно мешать собственнику использовать участок. Что именно можно считать недопустимым — вопрос открытый.
Также на участке запретят воздвигать сооружения, которые будут вредить соседям. Например, строить туалет, нечистоты из которого польются на соседний участок. Соседа обязательно нужно будет пустить на свой участок, если ему потребуется что-то отремонтировать, а другого подхода к месту не будет.
В общем, закон будет направлен на урегулирование соседских взаимоотношений на дачных участках. Сейчас он проходит процесс обсуждения.
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