Россиян, желающих поменять Конституцию, стало больше

68% россиян считают, что в Конституцию нужно вносить поправки, сообщает РБК со ссылкой на опрос ФОМ. В 2013 году этот показатель составлял 44%.
В 2019 году 68% опрошенных положительно ответили на вопрос о том, нужны ли поправки в Конституции, в 2018 году одобрили эту идею 66%, а в 2013 — 44%. Таким образом, за шесть лет этот показатель увеличился вдвое.
Против изменения Конституции выступили 17% опрошенных. 54% процента назвали документ "хорошим" и 22% — плохим. В 2018 году граждане распределились на 53 и 21 процент соответственно.
При этом, 40% респондентов отметили, что вообще не читали Конституцию.
Комментарии
Ну трудно догадаться, что эти хотят поменять эти
86%68%